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16:11, 3 февраля 2025Мир

Макрон заявил о подталкивании Европы к независимости Россией и Трампом

Президент Франции Макрон: Россия и Трамп подталкивают Европу к независимости
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Решение России о проведении специальной военной операции на Украине и политика президента США Дональда Трампа подталкивают Европу к большей независимости. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе неформальной встречи лидеров стран Европейского союза (ЕС), передает Reuters.

Слова французского лидера прозвучали на фоне заявлений Трампа о скором введении пошлин на импорт из ЕС. По мнению политика, Европу подталкивают взять на себя больше ответственности за собственную физическую и экономическую безопасность.

Ранее стало известно, что лидеры 27 стран Евросоюза в ходе неформального саммита в Брюсселе обсудят усиление обороны в ответ на вызовы со стороны России из-за конфликта на Украине, гибридные и киберугрозы, нестабильность на Ближнем Востоке, а также подход к президенту США Дональду Трампу. Согласно письму главы Евросовета Антониу Кошты, которое было разослано лидерам стран ЕС, Европе необходимо стать «более устойчивой, более эффективной, более автономной и более надежным субъектом безопасности и обороны».

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