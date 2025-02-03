Лидеры стран ЕС обсудят оборону от России и подход к Трампу

Лидеры ЕС обсудят на неформальном саммите оборону от России и подход к Трампу

Лидеры 27 стран Европейского союза (ЕС) в ходе неформального саммита в Брюсселе обсудят усиление обороны в ответ на вызовы со стороны России из-за конфликта на Украине, гибридные и киберугрозы, нестабильность на Ближнем Востоке, а также подход к президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает Reuters.

Согласно письму главы Евросовета Антониу Кошты, которое было разослано главам стран ЕС, Европе необходимо стать «более устойчивой, более эффективной, более автономной и более надежным субъектом безопасности и обороны». Агентство отмечает, что встреча будет посвящена геополитике и отношениям с Соединенными Штатами.

На однодневную встречу также были приглашены генсек НАТО Марк Рютте и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Мероприятие пройдет в конференц-зале во дворце Эгмонт в Брюсселе.

Ранее глава европейский дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз выделил Украине помощь в размере 134 миллиардов евро. По ее словам, Евросоюз не может говорить о сокращении поддержки Киева, а наоборот — должен увеличить ее. Она подчеркнула, что Украина должна быть главным приоритетом блока.