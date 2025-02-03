Министра обокрали в поезде

В Индии министра окружающей среды и лесов штата Уттар-Прадеш Аруна Кумара обокрали в поезде. Об этом сообщает New9Live.
Чиновник стал жертвой вора на пути из города Барели в Лакхнау. Известно, что Кумар ехал в вагоне первого класса. Злоумышленник смог проникнуть туда и похитить смартфон министра.
Служба безопасности железных дорог и полиция немедленно начали совместную операцию по поимке преступника. Вскоре на одной из станций им удалось задержать мужчину по имени Сахил. У него обнаружили три краденых мобильных телефона, один из которых принадлежал министру.
Мужчину задержали и доставили на допрос. Служба безопасности железных дорог направила три следственные группы для досконального расследования преступления.
Ранее сообщалось, что в Японии чиновник на протяжении трех лет в рабочее время уходил из офиса в спортзал. В итоге мужчина лишился должности.