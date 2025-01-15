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16:53, 15 января 2025Из жизни

Чиновник 633 раза за три года прогулял работу ради спортзала

Japan Today: В Японии 55-летнего чиновника уволили за 633 прогула ради спортзала
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: koumaru / Shutterstock / Fotodom

В Японии чиновник на протяжении трех лет в рабочее время уходил из офиса в спортзал и потерял работу. Об этом пишет Japan Today.

55-летний Кадзуси Коно работал в департаменте парков и зон отдыха города Мацуяма. В августе в администрацию города поступила анонимная жалоба: некто утверждал, что Коно прогуливал работу, чтобы провести время в спортзале неподалеку. Во время проверки выяснилось, что между апрелем 2021 года и ноябрем 2024 года мужчина покидал офис в середине рабочего дня 633 раза, то есть он уходил с работы в 80 случаях из 100. Согласно данным аудиторов, Коно провел в спортзале 658 часов и 36 минут.

При этом стало известно, что мужчина не занимался на тренажерах, а просто делал растяжку и сидел в горячем источнике. По словам Коно, это помогало ему от онемения рук. Он принес извинения, однако это не помогло ему сохранить должность. За уход с рабочего места без предупреждения начальства его уволили, а также обязали выплатить городу 1,7 миллиона йен в качестве компенсации за 658 часов, которые он провел в спортзале вместо работы.

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