В России рекордно выросло потребление «кошачьей» рыбы

РБК: Потребление минтая в России в 2024-м выросло до рекордного за 20 лет уровня

По итогам 2024 года потребление минтая в России достигло рекордного за более чем 20 лет уровня, превышающего четыре килограмма на человека. Об этом в комментарии РБК рассказал президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Бурлак.

В пресс-службе Росрыболовства объяснили, что спрос на этот вид рыбы увеличился в связи с повышением ее поставок на внутренний рынок из-за увеличения улова. В прошлом году было добыто 1,99 миллиона тонн минтая — максимум за десять лет.

По словам Бурлака, рост потребления можно объяснить еще и маркетинговой политикой, а точнее — сменой неудачного «имиджа» минтая. В советские годы рыбу недооценивали, называли второстепенной и даже «кошачьей», хотя она вполне достойна быть представленной в ресторанах, утверждает глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Десять лет назад минтай был на четвертом-пятом месте по популярности среди россиян, то теперь у него, по данным опросам ВЦИОМ, третье место, сказал глава АДМ. За год узнаваемость рыбы выросла в 1,6 раза, до 74 процентов, а доля тех, кто его покупает, поднялась до 71 процента.

Россия является крупнейшим в мире добытчиком минтая, далее идут США. В прошлые годы рыболовные компании ориентировались на экспорт, но сейчас потребности внутреннего рынка значительно выросли, и тренд только усиливается.

В 2024 году объем выгрузки российского минтая в иностранных портах упал на 14,6 процента, а в российских — вырос на 11,5 процента. При этом в АДМ утверждают, что на российский рынок ушло около 30 процентов добытого минтая, а остальное приходится на зарубежный. Каким образом эта статистика может иметь место при общем росте добычи (большее сокращение на большем рынке при меньшем росте приводит к общему снижению), не уточняется.

Ранее сообщалось, что в прошлом году Китай нарастил закупки филе и другого мяса рыбы из России в полтора раза в сравнении с показателем 2023-го, до 86,1 миллиона долларов в денежном выражении.