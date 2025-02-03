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12:14, 3 февраля 2025Силовые структуры

Момент госпитализации основателя батальона «Арбат» после покушения попал на видео

Shot показал момент госпитализации Саркисяна после покушения в ЖК «Алые Паруса»
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Момент госпитализации президента Федерации бокса Донецкой народной республики и основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна после взрыва в элитном жилом комплексе (ЖК) «Алые Паруса» в Москве попал на видео. Ролик публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как потерпевшего доставляют из здания в машину скорой помощи.

Сейчас Саркисян находится в одной из столичных больниц. Он в реанимации.

Взрыв в доме №77 на Авиационной улице прогремел 3 февраля. Основной версией случившегося правоохранительные органы называют покушение на Саркисяна.

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