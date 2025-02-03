Мужчины и женщины назвали свои встревожившие партнеров привычки в постели

Женщины и мужчины, привычки в постели которых однажды встревожили их партнеров, рассказали о своем опыте. Воспоминаниями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Один мужчина рассказал, что его жену удивила его привычка засыпать после секса.

Я буквально падал с ног после секса, кончал и вырубался. Иногда на несколько минут, иногда до утра. После нескольких месяцев свиданий, тогда мне было 26 лет, моя тогда еще будущая жена, впервые переспав со мной, была в ужасе, потому что ей хотелось второго раза. Оказывается, у меня была гипогликемия, и секс резко снижал уровень сахара в крови dueceswild77 пользователь Reddit

Другой признался, что любит совершать специфические движения ногами перед засыпанием.

Я тру стопы друг о друга, как муха, которая что-то замышляет, пока не усну. Жена терпеть это не может, а привычка усиливается при похмелье или в полусне по утрам. Она говорит мне остановиться, я слушаюсь, а через несколько мгновений продолжаю, даже не осознавая этого ReefMadness1 пользователь Reddit

Еще одна женщина пожаловалась на то, что не везде принято спать под разными одеялами.

Похоже, что иметь по одному одеялу на каждого, а не только одно на двоих, принято лишь в немногих европейских странах Soleilarah пользовательница Reddit

Ранее мужчины и женщины, которые научились справляться с бессонницей, рассказали о своем опыте в сети. Так, один из пользователей заявил, что выбирает слово, например, «пианино», и начинает пытаться придумать как можно больше слов на все его буквы начиная с первой.