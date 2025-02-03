Мужчины раскрыли причины вынужденного многолетнего отказа от секса

Мужчины, вынужденные на много лет не по своей воле отказаться от секса, рассказали о причинах целибата. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Так, у некоторых причины воздержания оказались трагические.

Прошло девять лет с тех пор, как не стало моей жены, и с тех пор я не думал о сексе huggybear78 пользователь Reddit

Многим здоровую интимную жизнь поломала пандемия коронавируса.

Я прожил без секса 3,5 года. Сперва жестокое расставание прямо во время пандемии, а после — проблемы с установлением правильных связей с людьми. Трудности изоляции разрушили мое психическое здоровье и самооценку. Я практически сдался и надолго сосредоточился на себе. Но год назад на кресельном подъемнике, где я работаю, я разговорился с девушкой. Она выглядела симпатичной, и я предложил ей прокатиться у меня на коленях. Все прошло очень хорошо, и я осмелился взять ее номер. Мы вместе уже чуть больше года, и я никогда не был так счастлив sinat50 пользователь Reddit

Одного мужчину невеста бросила прямо у алтаря, после чего с 23 до 25 лет он не прикасался к женщинам и был женоненавистником.

На несколько лет я стал настоящим инцелом, но прозрел и решил перестать быть таким придурком. Однако не прилагал никаких усилий, чтобы с кем-нибудь познакомиться. В конце концов моя нынешняя жена устала от того, что я пропускаю ее сигналы, и прямо написала, что хочет подарить мне минет на день рождения, вот и все. В общем, не будьте инцелами и не будьте невежественными spez_might пользователь Reddit

Ранее люди, которые не могут забыть некоторые неловкие походы к врачу, вспомнили о своем неудачном опыте. Один из вызвавших наибольший интерес комментариев касался опыта посещения стоматологической клиники.