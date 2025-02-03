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07:30, 3 февраля 2025Забота о себе

Мужчины раскрыли причины вынужденного многолетнего отказа от секса

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Мужчины, вынужденные на много лет не по своей воле отказаться от секса, рассказали о причинах целибата. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Так, у некоторых причины воздержания оказались трагические.

Прошло девять лет с тех пор, как не стало моей жены, и с тех пор я не думал о сексе

huggybear78пользователь Reddit

Многим здоровую интимную жизнь поломала пандемия коронавируса.

Я прожил без секса 3,5 года. Сперва жестокое расставание прямо во время пандемии, а после — проблемы с установлением правильных связей с людьми. Трудности изоляции разрушили мое психическое здоровье и самооценку. Я практически сдался и надолго сосредоточился на себе. Но год назад на кресельном подъемнике, где я работаю, я разговорился с девушкой. Она выглядела симпатичной, и я предложил ей прокатиться у меня на коленях. Все прошло очень хорошо, и я осмелился взять ее номер. Мы вместе уже чуть больше года, и я никогда не был так счастлив

sinat50пользователь Reddit
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На несколько лет я стал настоящим инцелом, но прозрел и решил перестать быть таким придурком. Однако не прилагал никаких усилий, чтобы с кем-нибудь познакомиться. В конце концов моя нынешняя жена устала от того, что я пропускаю ее сигналы, и прямо написала, что хочет подарить мне минет на день рождения, вот и все. В общем, не будьте инцелами и не будьте невежественными

spez_mightпользователь Reddit

Ранее люди, которые не могут забыть некоторые неловкие походы к врачу, вспомнили о своем неудачном опыте. Один из вызвавших наибольший интерес комментариев касался опыта посещения стоматологической клиники.

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