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16:40, 3 февраля 2025Бывший СССР

На Украине заявили о повреждении газодобывающего предприятия

В Полтавской области было повреждено газодобывающее предприятие
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

В Полтавской области в субботу, 1 февраля, было повреждено газодобывающее предприятие. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram со ссылкой на источник в нефтегазовой отрасли.

Уточняется, что предприятие расположено в Миргородском районе, вблизи города Лохвицы. В результате, по информации собеседника издания, подача газа в близлежащие населенные пункты была временно прекращена.

1 февраля стало известно о массированном ракетном ударе по военным объектам на Украине. Взрывы раздались в Киевской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской и Одесской областях.

В Минобороны России подтвердили удар ракетных войск по объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Для этого было применено высокоточное оружие большой дальности.

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