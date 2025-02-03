На Западе заявили о нежелании Германии разрывать связи с Россией

Spectator: Германия не хочет разрывать связи с Россией, несмотря на санкции

Несмотря на введение экономических санкций против России, Германия не хочет разрывать связи с ней. Такое мнение озвучило издание Spectator.

Западное издание подчеркнуло, что, несмотря на санкции, в Европейский союз поступают большие объемы российского сжиженного природного газа. При этом немецкая энергетическая отрасль играет в этом немалую роль, говорится в статье.

«Это не единственный показатель того, что Германия не так охотно разрывает связи с Россией, как она показывает», — отмечалось в заявлении Spectator.

Ранее британская газета Telegraph заявила, что из-за России Германия не стала мощной державой. В материале сообщалось, что ФРГ зависит от российских энергоресурсов, а также от поставок лития из Китая.