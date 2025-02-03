Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:44, 3 февраля 2025Интернет и СМИ

На Западе заявили о нежелании Германии разрывать связи с Россией

Spectator: Германия не хочет разрывать связи с Россией, несмотря на санкции
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Bernd WeiÃŸbrod / Globallookpress.com

Несмотря на введение экономических санкций против России, Германия не хочет разрывать связи с ней. Такое мнение озвучило издание Spectator.

Западное издание подчеркнуло, что, несмотря на санкции, в Европейский союз поступают большие объемы российского сжиженного природного газа. При этом немецкая энергетическая отрасль играет в этом немалую роль, говорится в статье.

«Это не единственный показатель того, что Германия не так охотно разрывает связи с Россией, как она показывает», — отмечалось в заявлении Spectator.

Ранее британская газета Telegraph заявила, что из-за России Германия не стала мощной державой. В материале сообщалось, что ФРГ зависит от российских энергоресурсов, а также от поставок лития из Китая.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Основатель батальона «Арбат» скончался в реанимации после взрыва в «Алых Парусах». Он получил тяжелые ранения и лишился стопы

      Боец СВО записал видео с автоматом в руках и заявил о беспределе

      Полыхающий после взрыва многоквартирный жилой дом на российском курорте сняли на видео

      Путин дал поручение относительно эвакуированных из зоны СВО детей

      15-летний российский школьник сорвался с крыши и не выжил

      ВС России захватили новейшие снаряды «Леопардов»

      На Западе заявили о нежелании Германии разрывать связи с Россией

      Бренд Хейли Бибер обругали в сети за опасный компонент в косметике

      Торговые сети в Канаде стали убирать с полок американский алкоголь

      Окровавленного мужчину в шортах нашли на улице российского поселка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше