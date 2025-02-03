Известия: Работу военных в Курской области осложняет то, что ВСУ заняли дома

Работу российских военных в Курской области осложняет то, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли позиции в жилых домах, где по-прежнему находятся мирные жители. Этот фактор назвал корреспондент «Известий» Владислав Харченко.

«Боевики ВСУ принципиально выбирали жилые дома для того, чтобы оборудовать там свои позиции. Это затрудняет работу российских военнослужащих, потому что в таких зданиях до сих пор могут проживать мирные жители», — говорится в публикации.

Как рассказал изданию оператор БПЛА разведывательно-десантной роты 177-го полка морской пехоты Вооруженных сил России (ВС РФ) с позывным Ара, украинские бойцы используют мирных жителей как щит. «Мародерили и эксплуатировали безоружных», — отметил российский военный.

Российский боец с позывным Гера рассказал, что при зачистке села Плехово в Курской области в домах, где ВСУ ранее оборудовали позиции, были брошены оружие и боеприпасы, в том числе производства НАТО. «Они бежали с позиций своих с сумками, ведрами. Все бросали, оставляли», — отметил военный, добавив, что были брошены и раненые украинские солдаты.

Бои с украинскими подразделениями в российском приграничье ведутся с 6 августа 2024 года. Ранее оператор дрона-разведчика спецназа «Ахмат» с позывным Будут рассказал, что в селе Черкасское Поречное Курской области бойцы ВСУ прячутся по подвалам и боятся выходить.

