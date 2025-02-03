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20:24, 3 февраля 2025Бывший СССР

Объект промышленности поврежден в Днепропетровской области

Днепропетровская ОВА сообщила о повреждении промышленного предприятия в области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Объект промышленности поврежден в Днепропетровской области в результате удара Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

«Есть повреждения на территории промышленного предприятия», — рассказал чиновник.

Лысак заявил об ударе ВС России по объекту промышленности днем 3 февраля, дополнительных подробностей о месте и характеристиках предприятия не сообщается. Глава Днепропетровской ОВА сообщил, что жертв и пострадавших в результате удара нет.

Ранее украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в нефтегазовой отрасли заявило о повреждении газодобывающего предприятия. Предприятие расположено в Миргородском районе Полтавской области.

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