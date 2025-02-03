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14:45, 3 февраля 2025Интернет и СМИ

Сообщения об опасной для здоровья продукции Coca-Cola в России опровергли

Сообщения об опасной для здоровья продукции Coca-Cola в РФ не подтвердились
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Abdul Saboor / Reuters

В социальных сетях распространилась информация о том, что в России якобы может продаваться опасная для жизни Coca-Cola. В постах утверждается, что напитки, ввезенные по параллельному импорту, могут нести угрозу из-за токсичного хлората.

Корпорация Coca-Cola действительно массово отзывает партии напитков в Европе из-за обнаруженного в емкостях повышенного количества токсичных хлоратов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Франс Пресс», которое, в свою очередь, получило информацию от Coca-Cola Europacific Partners Belgium.

Однако в Роспотребнадзоре заявили журналистам «Интерфакс», что на российском рынке отсутствует продукция компании Coca-Cola, в которой были обнаружены токсичные хлораты. Там добавили, что контролируют ситуацию.

Информация о том, что в России может продаваться опасная для жизни Coca-Cola, не получила широкого распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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