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15:01, 3 февраля 2025Силовые структуры

Задержанные ФСБ организаторы наркошопа получили до 8,5 года колонии в российском регионе

В Челябинской области суд дал до 8,5 года колонии организаторам наркошопа
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Lantyukhov / News.ru / Globallookpress.com

Сосновский районный суд Челябинской области приговорил двух жителей к 7 и 8,5 года колонии строгого режима по делу об организации наркошопа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ России.

Мужчин признали виновными в преступлении по статье о покушении на незаконный сбыт, сбыт и производство наркотических средств в особо крупном размере. Силовики задержали лидеров ОПГ в мае 2024 года. При них был обнаружен килограмм мефедрона.

Установлено, что они создали в даркнете онлайн-магазин, через который продавали запрещенные вещества. Один из них отвечал за поиск продавцов наркотиков и закупку веществ, а второй занимался их фасовкой, а также предоставлял машину для перевозки.

Ранее сообщалось, что в Вологодской области задержали перевозившего наркотики в детском кресле курьера.

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