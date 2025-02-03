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17:08, 3 февраля 2025Культура

Отец бывшего мужа Седоковой рассказал об измене сына первой жене с певицей

Райтис Тимма рассказал об измене Яниса Тиммы первой жене с Анной Седоковой
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Райтис Тимма, отец баскетболиста и бывшего мужа певицы Анны Седоковой Яниса Тиммы, рассказал об измене сына первой жене Сане Оше с артисткой. Его цитирует Super.ru.

По словам Тиммы-старшего, чувства между баскетболистом и певицей зародились, когда спортсмен был еще женат. «Я не особо одобрял его выбор, но это был его выбор. Хотя могу сказать, мы созванивались, это был март 2019 года, кажется. Он ночью позвонил, я был на соревнованиях, и рассказывает такую историю: он был неверен Сане с какой-то певицей, он даже назвал фамилию», — отметил отец Тиммы.

Тогда, добавил мужчина, сын решил остаться в семье, но Седокова его «никак не отпускала». «В том же 2019 году уже после знакомства они поехали в Грецию отдыхать, но она поперлась за ними. Везде следовала за ними. Думаю, был какой-то расчет, чтобы его забрать. Об этом я особо не знал», — сказал он.

Ранее Райтис Тимма рассказал об ультиматуме Анны Седоковой.

Седокова и Тимма заключили брак 6 сентября 2020 года. В октябре 2024 года певица подала на развод. В декабре они развелись.

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