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16:17, 3 февраля 2025Культура

Певицу Zivert убрали с афиш в Екатеринбурге

Имя певицы Zivert убрали с афиши Big Love Show в Екатеринбурге
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Имя певицы Zivert, которая была указана одним из хедлайнеров Big Love Show 2025, пропало с афиш мероприятия в Екатеринбурге. Об этом сообщает корреспондент местного издания Ura.ru.

По информации источника, 11 января в социальных сетях появились анонсы шоу, в которых Юлия (настоящее имя певицы) была указана первой в списке артистов, которые выйдут на сцену. Однако сейчас Zivert в списке не оказалось. Это касается только концерта в Екатеринбурге, так как она все еще указана в лайнапе Big Love Show в Санкт-Петербурге, которое пройдет 7 февраля.

В 2024 году артистка объявила о том, что приостанавливает концертную деятельность из-за проблем со здоровьем. Из-за этого Zivert не выступала почти полгода, вернувшись на сцену в сентябре.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский объяснил пропажу артистов с афиш в России и поддержал отмену концертов музыкантов, критикующих власть.

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