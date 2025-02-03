Порошенко: У Зеленского так и не получилось наладить коммуникацию с Трампом

Экс-президент Украины Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)выразил обеспокоенность из-за того, что у Владимира Зеленского так и не получилось наладить коммуникацию с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и его администрацией. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Также политик анонсировал свою поездку в Вашингтон. «Я глубоко обеспокоен тем, что прошло две недели со дня инаугурации Дональда Трампа, а Украина до сих пор не может создать эффективный канал связи, чтобы выразить нашу позицию», — посетовал Порошенко.

Кроме этого, экс-глава Украины высказал озабоченность из-за того, что переговорный процесс может начаться без Украины.

Ранее Петр Порошенко заявил, что проведение выборов президента Украины сейчас приведет к «убийству единства» страны. Политик считает, что от проведения выборов выиграет только Россия. Порошенко отметил, что голосование можно будет проводить только после прекращения огня.