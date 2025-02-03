Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:33, 3 февраля 2025Экономика

Постсоветская республика почти догнала Нидерланды по экспорту цветов в Россию

Таможня Казахстана: Поставки цветов в Россию выросли в 50 раз
Кирилл Луцюк

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

С января по ноябрь минувшего года импорт казахстанских цветов в Россию увеличился в 50 раз и составил 28 тысяч тонн. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на таможенную службу этой постсоветской республики.

В аналогичный период 2023 года шла речь о 552 тоннах. Таким образом в прошлом году Казахстан почти догнал Нидерланды по поставкам цветов в РФ. За 11 месяцев эта европейская страна продала в Россию 32 тысячи тонн.

Отмечается, что Россия является основным рынком сбыта казахстанских цветов. Причем самый высокий спрос предъявляется на розы. С января по ноябрь 2024 года 97 процентов отгрузок пришлось именно на них. Кроме того, было поставлено 124,4 тонны гвоздик, 6,8 тонны орхидей, 612,4 тонны хризантем, 22,1 тонны лилий.

В декабре 2024 года правительство России решило сохранить до конца 2025 года повышенную пошлину на импорт цветов из недружественных государств. Она составляет 20 процентов, но не меньше 1,3 евро за килограмм. Прежде речь шла о пяти процентах.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Волгограде прозвучали 50 взрывов на фоне атаки беспилотников ВСУ. Украинские дроны пролетали в 300 метрах над крышами домов

      Стало известно о разработке плана Евросоюза по пересмотру Конвенции ООН о статусе беженцев

      В кавказском регионе России ввели режим опасности удара БПЛА

      ВС России взяли под контроль дорогу между Двуречной и Купянском

      На Западе испугались реакции Трампа на одно решение стран ЕС

      Постсоветская республика почти догнала Нидерланды по экспорту цветов в Россию

      Мужчины и женщины назвали свои встревожившие партнеров привычки в постели

      Кандидат на пост директора Нацразведки США назвала самый дорогостоящий провал Вашингтона

      Россияне направили массовые жалобы в ЦБ из-за начислений процентов по вкладам

      Стали известны подробности расправы над директором гостиницы «Петропавловск»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше