Пойманная голой в машине со школьником учительница избежала тюрьмы

LT: Учительница из США совратила школьника в машине и получила три года условно

В США учительнице из штата Небраска, которую поймали на заднем сиденье машины со школьником, вынесли приговор. Об этом сообщает The Latin Times (LT).

В апреле 2024 года 45-летнюю Эрин Уорд застали голой в автомобиле мужа после того, как полиция получила звонок о подозрительной машине на улице. Правоохранители обнаружили женщину на заднем сиденье с 17-летним учеником школы, в которой она преподавала. Юноша испугался, пересел за руль и попытался уехать. Он не справился с управлением и устроил аварию. Уорд задержали, когда она одевалась в машине.

Женщина вскоре призналась, что совратила ученика и неоднократно занималась с ним сексом в машине мужа. В ноябре она пошла на сделку со следствием и признала себя виновной в одном эпизоде насилия над ребенком. Изначально она обвинялась по статье об изнасиловании учащегося сотрудником школы первой степени, которая является более тяжкой. В итоге Уорд избежала тюрьмы.

В среду, 29 января, ее приговорили к трем годам заключения условно. По новому обвинению ей грозило до трех лет реального срока и штраф в 10 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что учительницу из американского штата Оклахома арестовали за совращение двух школьников 15 и 17 лет. Женщина занималась совращением подростков при помощи мессенджера.