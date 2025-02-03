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00:33, 3 февраля 2025Из жизни

Пойманный с отрубленной головой девушки певец духовной музыки отказался раскаиваться

Ghana Web: Отрубивший голову девушке певец госпелов из Нигерии не раскаялся
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: @officialarole

Bсполнитель духовной музыки из Нигерии, арестованный за расчленение возлюбленной, отказался раскаиваться. Об этом сообщает Ghana Web.

Певец Тимилейн Аджайи из штата Насарава был известным певцом госпелов. В середине апреля его задержали из-за подозрительного поведения. Аджайи заметили на улице с полиэтиленовым пакетом, вокруг которого кружил рой мух. Полицейские обыскали его и обнаружили, что в пакете находится отрубленная голова 24-летней Саломе Адайду. Тело девушки нашли в доме певца.

Аджайи не раскаялся даже после того, как его поймали с поличным. На допросе он заявил, что отомстил возлюбленной за постоянные измены. «Она всегда изменяла мне. Постоянно скрывала все это. Я видел в ее телефоне большую часть чата с другими парнями (…) Я ни о чем не жалею, потому что что посеешь, то и пожнешь», — заявил Аджайи.

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Известно, что Адайду была членом Национального корпуса молодежной службы. Подруга девушки рассказала журналистам, что ее мать упала в обморок, услышав о случившемся. Женщина не так давно потеряла мужа, а теперь лишилась и дочери.

Ранее сообщалось, что житель Индии расчленил жену брата после того, как она отвергла его ухаживания. Он каждый день подвозил женщину на работу и вскоре начал испытывать к ней чувства, однако она не приняла его попытки сблизиться.

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