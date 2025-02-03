Пойманный с отрубленной головой девушки певец духовной музыки отказался раскаиваться

Ghana Web: Отрубивший голову девушке певец госпелов из Нигерии не раскаялся

Bсполнитель духовной музыки из Нигерии, арестованный за расчленение возлюбленной, отказался раскаиваться. Об этом сообщает Ghana Web.

Певец Тимилейн Аджайи из штата Насарава был известным певцом госпелов. В середине апреля его задержали из-за подозрительного поведения. Аджайи заметили на улице с полиэтиленовым пакетом, вокруг которого кружил рой мух. Полицейские обыскали его и обнаружили, что в пакете находится отрубленная голова 24-летней Саломе Адайду. Тело девушки нашли в доме певца.

Аджайи не раскаялся даже после того, как его поймали с поличным. На допросе он заявил, что отомстил возлюбленной за постоянные измены. «Она всегда изменяла мне. Постоянно скрывала все это. Я видел в ее телефоне большую часть чата с другими парнями (…) Я ни о чем не жалею, потому что что посеешь, то и пожнешь», — заявил Аджайи.

Известно, что Адайду была членом Национального корпуса молодежной службы. Подруга девушки рассказала журналистам, что ее мать упала в обморок, услышав о случившемся. Женщина не так давно потеряла мужа, а теперь лишилась и дочери.

Ранее сообщалось, что житель Индии расчленил жену брата после того, как она отвергла его ухаживания. Он каждый день подвозил женщину на работу и вскоре начал испытывать к ней чувства, однако она не приняла его попытки сблизиться.

