Деверь расчленил женщину из-за отвергнутых ухаживаний

Мужчина из Индии расчленил жену брата после того, как она отвергла его. Об этом пишет NDTV.

В пятницу, 13 декабря, жители Колкаты нашли в мусорном баке за фешенебельной высоткой завернутую в полиэтилен женскую голову. О находке сообщили в полицию. Спустя сутки правоохранители при помощи полицейских собак нашли спрятанные у пруда неподалеку туловище и нижнюю часть тела. Используя записи с камер видеонаблюдения и собранные улики, полиция выследила подозреваемого. Им оказался 35-летний строитель Атиур Рахман Ласкар.

После ареста Ласкар сознался в содеянном. Как оказалось, он каждый день подвозил на работу 30-летнюю жену своего брата, которая работала в Колкате помощницей по хозяйству. Из-за ежедневного общения Ласкар начал испытывать к ней чувства, однако она не одобрила его попытки сблизиться.

После многочисленных отвергнутых ухаживаний женщина стала избегать Ласкара и даже удалила его номер с телефона. Он пришел в ярость и, встретив ее после работы, заставил пойти с ним в строящееся здание. Там он задушил ее, обезглавил и расчленил, а части тела позже спрятал в разных местах.

Ласкара ждет тюремный срок, сейчас он находится под арестом.

Ранее в Индии мужчина расправился с партнершей и расчленил ее в лесу. Он сделал это, чтобы скрыть существование любовницы от жены.