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00:31, 3 февраля 2025Мир

Президент Сирии прибыл в Саудовскую Аравию с визитом

Президент Сирии аш-Шараа прибыл в Саудовскую Аравию с визитом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ammar Awad / Reuters

Глава администрации Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в воскресенье, 2 января, прибыл с первым в этой должности зарубежным визитом в Саудовскую Аравию. Политик провел переговоры с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, информирует агентство SPA.

Как утверждается, саудовский наследный принц представил аш-Шараа членов кабинета министров королевства. Далее он познакомился с министрами и чиновниками, вошедшими в состав делегации новых властей Сирии.

29 января глава администрации Сирии Ахмед аш-Шараа стал новым президентом страны на переходный период. Помимо этого, новые сирийские власти объявили о роспуске парламента и всех силовых ведомств.

Ранее сообщалось, что новые власти Сирии попросили Россию выдать им бывшего президента страны Башара Асада.

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