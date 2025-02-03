Проблемы в коммуникациях Киева с администрацией Трампа объяснили

Политолог Журавлев: Трамп не заинтересован в коммуникациях с Зеленским

Киеву на данный момент так и не удалось наладить полноценную коммуникацию с администрацией нового президента США Дональда Трампа из-за нежелания главы Штатов говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, предположил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев.

«Зеленский в свое время продал Трампа, передав компромат на него экс-президенту США Джо Байдену, когда Трамп проиграл выборы. Эта его попытка быть хорошим для всех президенту США не нравится, он такого не забывает, — заметил Журавлев. — Кроме того, Трамп — реалист. Ему в принципе не нравится ситуация вокруг Украины, и он не понимает, можно ли доверять власти страны».

Политолог также напомнил, что Зеленский на данный момент не является легитимным президентом страны, потому Трамп может захотеть исключить его из переговорного процесса.

«Сейчас единственный легитимный орган — Рада. Когда свергали экс-президента Украины Виктора Януковича, Рада вдруг выяснила, что она очень самостоятельна, и избрала нового исполняющего обязанности президента. Если США посоветуют ей повторить этот прием, им могут воспользоваться», — предположил политолог.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) выразил обеспокоенность из-за того, что у Зеленского так и не получилось наладить коммуникацию с Трампом и его администрацией. Он также допустил, что переговорный процесс может начаться без Украины.