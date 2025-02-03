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00:39, 3 февраля 2025Экономика

Производители в ЕС призвали повысить пошлины на удобрения из России

FT: Производители в ЕС призвали повысить пошлины на удобрения из России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yves Herman / Reuters

Производители удобрений в Европейском союзе (ЕС) призывают ввести на продукцию из России более высокие пошлины, поскольку тарифы, предложенные Еврокомиссией, «слишком малы и слишком запоздалы». Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на представителей компаний.

В материале говорится, что производство удобрений во многом зависит от стоимости природного газа, на фоне высоких цен на топливо европейским компаниям сложно конкурировать с российскими.

На этой неделе ЕК предложила с июля текущего года поэтапно увеличивать ввозные пошлины на азотные и сложные удобрения из России и Белоруссии. Предложение было разработано с учетом интересов Франции и Нидерландов. Страны являются крупными экспортерами продовольствия и сельскохозяйственной продукции, говорится в статье. При том многие компании по производству удобрений из других стран, находящиеся в тяжелом финансовом положении, недовольны предложением ЕК.

По словам генерального директора компании по производству удобрений из ОАЭ Fertiglobe Ахмеда Эль-Хоши, производители сельскохозяйственных удобрений в европейских странах «сталкиваются с более высокими затратами на рабочую силу и электроэнергию и более жестким регулированием». Он заявил, что «что-то должно поменяться». Эль-Хоши отметил, что повышение тарифов защитит интересы представителей отрасли.

Ранее сообщалось, что в 2024 году российские компании значительно увеличили поставки удобрений в страны Евросоюза. Так, в январе-июне они выросли сразу на 70 процентов. Это произошло на фоне роста себестоимости собственного производства европейцев, связанного со скачком цен на газ.

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