Путин снял с должности замглавы Минюста

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности замглавы Минюста Всеволода Вуколова. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить Вуколова Всеволода Львовича от должности заместителя министра юстиции Российской Федерации», — говорится в тексте документа. Указ, датированный 3 февраля, вступает в силу в день подписания.
Всеволод Вуколов был назначен на должность замглавы Министерства юстиции в сентябре 2021 года. В правительственных структурах чиновник работает с 2001 года.
Ранее Путин уволил восемь генералов МЧС, Следственного комитета и ФСИН.