Путин снял с должности замглавы Минюста

Путин освободил от должности замглавы Минюста Вуколова

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности замглавы Минюста Всеволода Вуколова. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Вуколова Всеволода Львовича от должности заместителя министра юстиции Российской Федерации», — говорится в тексте документа. Указ, датированный 3 февраля, вступает в силу в день подписания.

Всеволод Вуколов был назначен на должность замглавы Министерства юстиции в сентябре 2021 года. В правительственных структурах чиновник работает с 2001 года.

Ранее Путин уволил восемь генералов МЧС, Следственного комитета и ФСИН.