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17:03, 3 февраля 2025Силовые структуры

Раскрыты детали о подготовке покушения на основателя батальона «Арбат»

Покушение на главу Федерации бокса ДНР Саркисяна готовили несколько человек
Варвара Митина (редактор)

Фото: Юлия Морозова / Коммерсантъ

Покушение на президента Федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР), основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна готовили несколько человек. Об этом сообщает ТАСС.

Собеседник агентства рассказал, что роли каждого участника подготовки этого покушения были распределены заранее. Например, некоторые участвовали в слежке, а кто-то стал непосредственным исполнителем взрыва.

Взрыв в ЖК «Алые Паруса» прогремел утром в понедельник, 3 февраля. По предварительным данным, неизвестные заложили под потолком гранату или самодельное взрывное устройство. Мощность бомбы оценили в 300-400 граммов в тротиловом эквиваленте.

В результате были госпитализированы пять человек. Саркисяна врачи не смогли спасти.

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