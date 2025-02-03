Раскрыты планы основателя «Арбата» Саркисяна в день покушения

МК: Основатель «Арбата» Саркисян должен был встретиться с министром из ДНР Диким

В день покушения у основателя подразделения «Арбат» Армена Саркисяна была запланирована встреча. О его планах стало известно газете «Московский комсомолец» («МК»).

3 февраля в московском ЖК «Алые Паруса» прогремел взрыв. Основателя «Арбата» спасти не удалось.

По информации «МК», в день покушения Саркисян собирался встретиться с врио министра Внутренних дел Донецкой народной республики Алексеем Диким.

В момент взрыва вместе с основателем «Арбата» могла находиться его сожительница — мужчина убедил ее не спускать вместе с ним. Саркисян уже давно из-за поступавших ему угроз со стороны Украины передвигался с охраной, указано в публикации.

Предварительно, мощность заряда, взорвавшегося в «Алых Парусах», составила 300-400 граммов в тротиловом эквиваленте. Взрывное устройство сдетонировало, когда Саркисян шел через холл к выходу. Еще одной жертвой стал охранник.