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11:38, 3 февраля 2025Интернет и СМИ

Развенчан миф о скрытой камере в колонке с голосовым помощником «Алиса»

Информация о скрытой камере в колонке «Алиса» оказалась недостоверной
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В социальных сетях распространилась недостоверная информация о том, что в колонке со встроенным русскоязычным голосовым помощником «Алиса» есть скрытая видеокамера. Пользователи записывают видео, на которых общаются с «Алисой». Они спрашивают у станции про наличие камеры, на что та отвечает: «Да, у меня есть камера. А у вас?» или «Да, у меня есть камера, но я не люблю ею пользоваться».

РИА Новости развенчало данный миф. Для этого сотрудники агентства разобрали колонку «Яндекс Станция Мини» и посмотрели, есть ли в ней записывающее устройство. Кроме того, журналисты спросили у «Алисы» о камере, на что та ответила «нет». Она также не поддалась на провокации в виде дополнительных вопросов «Где находится твоя камера?» и «Что на мне надето?».

Затем технические специалисты разобрали колонку: сняли крышки и раскрутили корпус. Внутри, помимо динамика, оказался внутренний корпус с прорезями для часов, шлейф к часам, кнопка и сетка. Сам корпус литой, без прорезей за исключением сетки для звука и выемок для часов и микрофонов.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин предположил, почему «Алиса» может говорить о том, что у нее внутри есть камера. По его словам, пользователь способен заставить колонку сказать то, что надо, через сценарии, созданные в приложении «Умный дом». Кроме того, отметил он, в приложении «Яндекс» можно создать сценарии, которые могут включать в себя генерацию каких-то цепочек, последовательностей.

Сам «Яндекс» объясняет ошибки, которые совершает «Алиса» при ответе на вопрос пользователя, «галлюцинациями» — некорректными или ложными ответами искусственного интеллекта (ИИ). Они возникают иногда из-за того, что несовершенства нейросетей.

По данным компании, из всего модельного ряда камера есть только в «Станции Дуо Макс». Ее можно использовать, например, для видеозвонков и при желании закрыть шторкой. «В других станциях камеры нет», — говорится в сообщении. При этом вышеуказанное устройство не является скрытым, про него производитель заявляет в характеристиках товара.

Руководитель сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Александр Вураско подтвердил, что «камера есть не в любой колонке, а в паре моделей, снабженных дисплеями».

Нападки на умные колонки компании случались и раньше. Так, в 2023 году «Яндекс» отвергал обвинения в прослушке пользователей «умных» колонок. Тогда представитель компании подчеркивал, что алгоритм, посредством которого микрофон включается без упоминания «Алисы», работает только в бета-версии, тестируемой сотрудниками компании.

«Наш приоритет — удобство пользователей, поэтому мы используем «бету» для проверки продуктовых гипотез. Данный алгоритм работает только в «бете», и результатом его работы является уменьшение количества ложных срабатываний ассистента для всех пользователей», — пояснял он.

Новость о скрытой видеокамере в колонке не получила широкого распространения в СМИ, однако материал с развенчанием мифа обратил на себя внимание многих медиа.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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