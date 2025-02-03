Ребенок рассказал о круживших над школой дронах ВСУ в Курской области

ТАСС: Беспилотники ВСУ кружили над школой в Курской области

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) кружили над школой в приграничье Курской области, когда там находились дети. Об этом рассказал один из учеников образовательного учреждения представителям Военного следственного управления СК, передает ТАСС.

«Мы уехали [из населенного пункта], когда там летали дроны. Я видел одного из них, один раз. Мы за школой гуляли, слышали, что-то летело, и подумали, что это самолет. Страшно было», — сказал школьник.

По его словам, всех детей эвакуировали из села в Курской области у границы организованно — школьников вывезли на автобусе. Класс мальчика, как уточнил он, сейчас учится дистанционно.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал о живших полгода под оккупацией жительницах Курской области. По словам главы региона, одна из женщин могла покинуть дом лишь для того, чтобы дойти до колодца за водой. Другая жительница села получила огнестрельное ранение — в нее попала очередь из автомата.