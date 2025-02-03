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14:36, 3 февраля 2025Забота о себе

Россиянам назвали правила отдыха на диване

Тренер Аверьянов: Отдых на диване нужно комбинировать с прогулками
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

В некоторых ситуациях отдых на диване может быть полезен для человека, рассказал фитнес-тренер Юрий Аверьянов. Правила такого отдыха он назвал в беседе с Life.ru.

Аверьянов объяснил, что, если человек испытывает сильный стресс или усталость, решение остаться дома и не проявлять физической активности может пойти ему на пользу. Однако такой отдых необходимо комбинировать с прогулками и легкими упражнениями, предупредил тренер.

Специалист также призвал устанавливать четкие рамки для отдыха на диване. К примеру, после часа подобного отдыха тратить 30 минут на физическую активность. В то же время Аверьянов призвал избегать чрезмерной активности, так как она может только усилить усталость.

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«Не забывайте об интеллектуальном и эмоциональном отдыхе, а также о правильном подходе к физической активности. При необходимости консультируйтесь с врачом, чтобы поддерживать физическую форму и эмоциональное равновесие», — порекомендовал тренер.

Ранее фитнес-тренер Фил Лирни назвал лучшие упражнения для прокачки всего тела. Эксперт рекомендовал делать подъемы ног, упражнение «велосипед», лодочку, скручивания, V-образные скручивания, а также упражнение «мертвый жук».

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