Россиянам объяснили необходимость ужесточения наказания за несообщение данных в военкомат

Депутат ГД Соболев: Россияне в запасе должны передавать в военкомат свои данные

Россиянам объяснили необходимость принятия закона, который предусматривает ужесточение наказания за несообщение в военкомат данных о переезде. Как заявил «Подъему» член комитета по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев, в России нужно вводить меры по ужесточению воинской дисциплины.

«У нас сложное время, и все, кто находится в запасе, должны своевременно сообщать в военные комиссариаты, где они находятся, что они делают. Если такие нарушения есть, нужны штрафы и не только штрафы. От этого зависит мобилизационная готовность наших Вооруженных сил», — отметил Соболев.

Как уточнил член комитета по обороне Виктор Заварзин, размер штрафа на данный момент обсуждается. По его мнению, он должен быть высоким. «Сумма — это рабочий момент, решим. 10-20 тысяч [рублей] — мало, больше надо. Это серьезное дело», — заключил он.

Ранее правительство Российской Федерации поддержало законопроект об ужесточении наказания за несообщение в военкомат информации о факте переезда на срок более трех месяцев без регистрации по месту пребывания. Сейчас штраф составляет от одной до пяти тысяч рублей.

