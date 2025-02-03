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09:01, 3 февраля 2025Силовые структуры

Россиянина осудили на 11 лет за аферу с покупкой иномарок

В Хабаровске мошенника осудили на 11 лет за аферу с покупкой иномарок
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Хабаровске суд приговорил к 11 годам лишения свободы 29-летнего местного жителя за мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Россиянин признан виновным по частям 2 и 3 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, с июля 2022 года по декабрь 2023 года подсудимый под предлогом покупки машин в другой стране получал от граждан деньги. Однако заказанные машины не были доставлены покупателям. Пятеро потерпевших суммарно отдали аферисту 4,9 миллиона рублей. А один из них передал еще 60 тысяч рублей в надежде получить права без сдачи экзамена.

Ранее стало известно, что Южно-Сахалинский городской суд рассмотрит дело сотрудницы банка, похитившей у клиентов более 13 миллионов рублей.

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