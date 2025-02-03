Сотрудница российского банка украла у клиентов миллионы рублей и попала под суд

На Сахалине сотрудница банка похитила у клиентов более 13 миллионов рублей

Южно-Сахалинский городской суд рассмотрит дело сотрудницы банка, похитившей у клиентов более 13 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Женщина обвиняется по пункту «б» части 4 стати 158 («Кража») и части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. Ей грозит до десяти лет колонии.

По данным следствия, с ноября 2020 года по декабрь 2023 года сотрудница банка похитила пять миллионов рублей из сейфа клиента. Кроме того, она обманула еще трех граждан, забрав с их вкладов свыше восьми миллионов рублей. В настоящее время на имущество обвиняемой наложен арест.

Ранее в Москве сотрудники правоохранительных органов задержали 36-летнего приезжего, подозреваемого в краже сумки с миллионами рублей у местного жителя.

