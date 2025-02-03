Российская лыжница-чемпионка рассказала об общении с немками и норвежками

Лыжница Степанова заявила, что иностранцы ждут возвращения россиянок на турниры

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова в эфире программы «Громко» рассказала об общении с немками и норвежками.

Спортсменка утверждает, что иностранные соперницы ждут возвращения россиянок на международные турниры. «Они говорят, что нас не хватает. Им хочется бегать с сильнейшими», — поделилась Степанова.

Ранее Степанова упрекнула российских спортсменов за участие в Олимписких играх 2024 года в нейтральном статусе. Она раскритиковала батутистку Анжелу Бладцеву, которая, будучи одним из фаворитов, заняла в Париже пятое место.

Ограничения на выступление россиян на международных лыжных турнирах были наложены в марте 2022 года. С того момента представители России отстранены от соревнований.