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10:16, 3 февраля 2025Экономика

Российский регион предупредили об опасной погоде

В Приморье ожидаются метели и ураганный ветер
Александра Качан (Редактор)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В течение недели в Приморском крае ожидаются сильные метели и ураганный ветер. Об опасных погодных условиях жителей российского региона предупредили специалисты проекта «Маглипогода».

Согласно прогнозам, непогода сохранится с 3 по 6 февраля. Порывы ветра могут достигнуть 30 метров в секунду. В южных районах ожидаются морозы, а на северо-востоке региона — обильные осадки. Синоптики также предупреждают о плохой видимости.

Особенно сложные погодные условия придутся на ночь с 4 на 5 февраля. Жителей Приморья призвали оставаться в этот период дома.

Ранее метеоролог Роман Вильфанд спрогнозировал сильные осадки в Краснодарском крае. Непогода ожидается с 3 по 4 февраля.

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