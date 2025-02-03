Части россиян пообещали опасную погоду

В Краснодарском крае спрогнозировали сильные осадки

В Краснодарском крае в понедельник и вторник, 3 и 4 февраля, ожидаются сильные осадки. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, погода в регионе будет «сложной и опасной». На Кубани ожидается дождь и мокрый снег, на побережье пройдет гроза. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Из-за осадков мокрый снег может налипнуть на поверхности, также образуется гололедно-изморозевое отложение. В связи с ухудшением видимости возможно затруднение движения самолетов.

Опасная погода также ожидается в Крыму. Вильфанд спрогнозировал на полуострове дождь, переходящий в снег. К середине рабочей недели, среде, 5 февраля, на юге европейской России ночью будет холодать до минус одного — минус шести градусов, днем ожидается от минус одного до плюс четырех градусов. На юге Краснодарского края столбики термометров покажут от минус одного до плюс пяти градусов.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что январь 2025 года стал самым теплым для большого количества городов России. Синоптик объяснил это присутствием в теплом секторе проходящих по северу — через побережье Евразии от Скандинавии на Таймыр — циклонов.

