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22:25, 3 февраля 2025Россия

Сенатор счел неосуществимым план Трампа по давлению на Россию ценами на нефть

Пушков: план Трампа по давлению на РФ ценами на нефть может быть неосуществимым
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что план президента США Дональда Трампа по давлению на Россию ценами на нефть может оказаться неосуществимым. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Если у Трампа и был расчет оказать давление на Москву по Украине через манипуляцию ценами на нефть на мировых рынках в сторону их понижения и, таким образом, в сторону резкого снижения доходов России от ее продажи, то этот план может оказаться неосуществимым», — заявил сенатор.

По мнению Пушкова, существует слишком много факторов, которые американский лидер вряд ли сможет контролировать.

Ранее Трамп допустил введение новых санкций против России, если Москва откажется от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Он также отмечал, что боевые действия на Украине не удастся завершить «просто», пока мировые цены на нефть остаются высокими, и призывал ОПЕК снизить их.

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