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12:29, 3 февраля 2025Силовые структуры

Следователи начали проводить обыски у замгубернатора Ростовской области

В Ростовской области начали проводить обыск у замгубернатора Федотовой
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Московец/URA.RU/ТАСС

В Ростовской области начали проводить обыск у замгубернатора Федотовой. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, правоохранительные органы проводят обыски в кабинете и дома у замгубернатора Ростовской области Лилии Федотовой.

По данным следствия, в 2020 году Федотова при наличии остатков бюджетных средств привлекла кредиты для нужд Ростовской области на 12 миллиардов рублей по ставке больше шести процентов годовых. Таким образом она нарушила требования долговой политики, по которой такие займы привлекаются по более низкой ставке.

Ущерб бюджету от ее действий составил 1,9 миллиарда рублей — эти средства были израсходованы на обслуживание и оплату процентов за 2020-2023 годы.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении заместителя губернатора.

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