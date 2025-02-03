Спящий мужчина изнасиловал женщину

Мужчину из Австралии оправдали после того, как он во сне изнасиловал женщину. Об этом пишет The Guardian.

В четверг, 20 января, присяжные признали 40-летнего Тимоти Малколма Роуланда невиновным в изнасиловании неназванной женщины во время первого свидания. Инцидент произошел 26 августа 2022 года. Роуланд и неназванная женщина отправились в коктейль-бар в Дарлингхерсте. Около часа ночи пара вернулась в квартиру мужчины. Они немного выпили, а затем решили вместе принять ванну — оба при этом были полностью обнаженными. После ванной женщина уснула на кровать Роуланда. Она проснулась около шести утра из-за того, что спящий мужчина начал заниматься с ней сексом. При этом он продолжал спать.

Впоследствии женщина обратилась в полицию. Роуланд смог подтвердить, что изнасиловал партнершу, потому что страдает от приступов «сексомнии» — синдрома, при котором человек во сне может бессознательно совершать сексуальные действия в отношении того, кто находится с ним в одной постели. Поскольку закон не предусматривает ответственность за действия, совершенные в бессознательном состоянии и никак не регламентирует поведение людей с «сексомнией», Роуланда признали невиновным. При этом присяжные симпатизировали пострадавшей.

Ранее в Таиланде пожилой буддийский монах из города Бурирам заманил женщину в свой монастырь обещанием просветления и изнасиловал. Она заявила, что не сопротивлялась, так как боялась, что монах вооружен.