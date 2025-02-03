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17:29, 3 февраля 2025Бывший СССР

Стали известны подробности операции Азербайджана на границе с Россией

Minval: Ликвидированная в Азербайджане группировка готовила теракты
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Artem Mikryukov / Reuters

В Азербайджане, у границы с Россией ликвидровали группировку, готовившую теракты. Подробностями операции поделилось местное издание Minval.

Сообщается, что один из участников группировки ранее состоял в террористистической организации «Лесные братья», против которой в 2008 году также была проведена операция по ликвидации. Он сговорился с шестью другими жителями Гусарского района Азербайджана и запланировал совершить там террористические акты.

Группировка складировала большое количество оружия. При попытке штурма они оказали вооруженное сопротивление, один из участников был ликвидирован. На месте также найдены флаги запрещенной в Азербайджане организации.

Ранее стало известно, что Азербайджан начал направленную против террористов операцию «Граница-щит» на границе с Россией. Мероприятия пройдут по взаимной договоренностью министров внутренних дел России и Азербайджана с 3 по 10 февраля.

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