Стали известны подробности смерти основателя батальона «Арбат»

Врачи несколько часов пытались спасти Саркисяна после взрыва в ЖК «Алые Паруса»

Врачи несколько часов пытались спасти Саркисяна после взрыв в ЖК «Алые Паруса». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания он умер около 13:00 мск в реанимации Боткинской больницы, куда он был доставлен сразу после взрыва. Первую помощь ему оказали очевидцы — они пытались остановить у мужчины кровотечение.

Ранее сообщалось, что основатель батальона «Арбат» пережил клиническую смерть. У него были тяжелые ранения головы и груди, он также потерял левую стопу. В реанимации пострадавшего подключили в ИВЛ, однако он умер, не приходя в сознание.

Взрыв в ЖК «Алые Паруса» прогремел утром в понедельник, 3 февраля. По предварительным данным, неизвестные заложили под потолком гранату или самодельное взрывное устройство. Мощность бомбы оценили в 300-400 граммов в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва пострадали четыре человека.