Стало известно о планах Шольца ввести ответные пошлины на импорт из США

FT: Шольц введет пошлины на импорт из США в случае их введения в отношении ЕС

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности ввести ответные пошлины на импорт из США в случае введения администрацией американского лидера Дональда Трампа пошлин в отношении Европейского союза (ЕС). Об этом пишет Financial Times (FT).

«Олаф Шольц заявил, что Европа решительно отреагирует на любые пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, и будет искать альтернативные торговые пути», — говорится в материале.

Канцлер Германии подчеркнул, что и для США, и для Европы торговля товарами и услугами была выгодной. От введения пошлин, по его мнению, пострадают как Соединенные Штаты, так и ЕС.

«Очевидно, что как сильная экономическая зона мы можем формировать свои собственные дела, а также можем реагировать на таможенную политику таможенной политикой», — добавил Шольц.

Ранее Дональд Трамп заявил, что европейцы пользуются США, и поэтому Вашингтон полон решимости ввести дополнительные пошлины на европейский импорт. Республиканец заявил, что это «точно произойдет» очень скоро.