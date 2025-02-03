Стало известно о выдвинутых СБУ обвинениях против Саркисяна за два месяца до гибели

СБУ выдвигала обвинения против Саркисяна за два месяца до его гибели при взрыве

Служба безопасности Украины (СБУ) за два месяца до гибели основателя добровольческого батальона в ДНР «Арбат» Армена Саркисяна выдвигала против него обвинения. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, 4 декабря прошлого года появилось сообщение о предъявлении обвинений Саркисяну в создании добровольческого батальона в ДНР, а также в помощи российским военным в покупке тепловизоров, горючего и стройматериалов для нужд на передовой. В СБУ их назвали «преступлениями против нашего государства».

Кроме того, по данным МВД Украины, Саркисян с мая 2014 года находился в базе разыскиваемых в категории «лиц, скрывающихся от органов прокуратуры».

Взрыв в ЖК «Алые Паруса» прогремел утром в понедельник, 3 февраля. По предварительным данным, неизвестные заложили под потолком гранату или самодельное взрывное устройство. Мощность бомбы оценили в 300-400 граммов в тротиловом эквиваленте. Саркисян получил серьезные ранения, был госпитализирован и позже скончался в больнице. Помимо Саркисяна, при взрыве самодельного взрывного устройства погиб еще один человек, три человека пострадали.