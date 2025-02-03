Стало известно о выдвинутых СБУ обвинениях против Саркисяна за два месяца до гибели

Служба безопасности Украины (СБУ) за два месяца до гибели основателя добровольческого батальона в ДНР «Арбат» Армена Саркисяна выдвигала против него обвинения. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации агентства, 4 декабря прошлого года появилось сообщение о предъявлении обвинений Саркисяну в создании добровольческого батальона в ДНР, а также в помощи российским военным в покупке тепловизоров, горючего и стройматериалов для нужд на передовой. В СБУ их назвали «преступлениями против нашего государства».
Кроме того, по данным МВД Украины, Саркисян с мая 2014 года находился в базе разыскиваемых в категории «лиц, скрывающихся от органов прокуратуры».
Взрыв в ЖК «Алые Паруса» прогремел утром в понедельник, 3 февраля. По предварительным данным, неизвестные заложили под потолком гранату или самодельное взрывное устройство. Мощность бомбы оценили в 300-400 граммов в тротиловом эквиваленте. Саркисян получил серьезные ранения, был госпитализирован и позже скончался в больнице. Помимо Саркисяна, при взрыве самодельного взрывного устройства погиб еще один человек, три человека пострадали.