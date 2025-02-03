У бизнесмена из Екатеринбурга заказали дроны якобы для СВО и украли товар

URA.RU: У бизнесмена из Екатеринбурга украли дроны якобы для нужд СВО на ₽20 млн

Бизнесмен из Екатеринбурга Владислав Ч., который занимается производством дронов, стал жертвой мошенников. Злоумышленники сделали заказ на 20 миллионов рублей якобы на нужды специальной военной операции (СВО), а затем украли товар, сообщает URA.RU со ссылкой на свои источники.

По словам потерпевшего, несколько недель назад с ним связался неизвестный из Красноярска и заявил о намерении купить 45 квадрокоптеров DJI Mavic 3t, чтобы затем пожертвовать их в зону боевых действий. «1 февраля ему пришло уведомление, что груз выдан. Однако сам Владислав ничего не получал. Оказалось, что "покупатель" забрал товар по поддельному паспорту на имя Владислава», — объяснил источник.

В дело вступили силовики, они нашли машину, на которой вывозились украденные дроны, вечером 1 февраля в Белоярском. Она оказалась зарегистрирована на таксиста, он признался, что помог незнакомцу выгрузить товар на улице Энергостроителей. Но в самом доме полиция ничего не обнаружила.

Теперь к расследованию подключилось ФСБ.

Ранее сообщалось, что в Москве школьник поджег здание совета депутатов по указке мошенников с Украины. Одновременно с этим они позвонили и отцу ребенка, убедив его, что сын находится в заложниках, и потребовали выкуп.