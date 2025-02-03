Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:22, 3 февраля 2025Силовые структуры

У бизнесмена из Екатеринбурга заказали дроны якобы для СВО и украли товар

URA.RU: У бизнесмена из Екатеринбурга украли дроны якобы для нужд СВО на ₽20 млн
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Бизнесмен из Екатеринбурга Владислав Ч., который занимается производством дронов, стал жертвой мошенников. Злоумышленники сделали заказ на 20 миллионов рублей якобы на нужды специальной военной операции (СВО), а затем украли товар, сообщает URA.RU со ссылкой на свои источники.

По словам потерпевшего, несколько недель назад с ним связался неизвестный из Красноярска и заявил о намерении купить 45 квадрокоптеров DJI Mavic 3t, чтобы затем пожертвовать их в зону боевых действий. «1 февраля ему пришло уведомление, что груз выдан. Однако сам Владислав ничего не получал. Оказалось, что "покупатель" забрал товар по поддельному паспорту на имя Владислава», — объяснил источник.

В дело вступили силовики, они нашли машину, на которой вывозились украденные дроны, вечером 1 февраля в Белоярском. Она оказалась зарегистрирована на таксиста, он признался, что помог незнакомцу выгрузить товар на улице Энергостроителей. Но в самом доме полиция ничего не обнаружила.

Теперь к расследованию подключилось ФСБ.

Ранее сообщалось, что в Москве школьник поджег здание совета депутатов по указке мошенников с Украины. Одновременно с этим они позвонили и отцу ребенка, убедив его, что сын находится в заложниках, и потребовали выкуп.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Волгограде прозвучали 50 взрывов на фоне атаки беспилотников ВСУ. Украинские дроны пролетали в 300 метрах над крышами домов

      Турецкие власти захотели создать в Сирии две военные базы

      Украина атаковала сразу три населенных пункта в одном регионе

      Малышева назвала единственный способ дожить до старости в трезвом уме

      В секретном российском центре назвали давящее на психику ВСУ оружие

      Россиян предупредили о проблемах при покупке новых смартфонов Samsung на маркетплейсах

      Россияне раскрыли отношение к мату на работе

      Мать-одиночка стала порномоделью и пожалела об этом

      Названы самые распространенные причины отказа в приеме на работу в России

      Появились кадры из атакованной ВСУ Астраханской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше