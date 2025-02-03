Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:53, 3 февраля 2025Россия

Ударившая чужого ребенка россиянка выплатит ему сумму с пятью нолями

Жительница Перми выплатит шестизначную сумму ребенку, которому она дала пощечину
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Ясько / РИА Новости

Жительница Перми выплатит шестизначную сумму ребенку, на которого она подняла руку. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Пермь» со ссылкой на пресс-службу Орджоникидзевского районного суда.

Россиянку признали виновной в причинении вреда несовершеннолетнему. Она поругалась с мальчиком на улице, после чего дала чужому ребенку три пощечины. При этом ранее фигурантку уже привлекали к ответственности за применение силы, отметили в пресс-службе.

Суд признал горожанку виновной. Ее обязали выплатить мальчику сто тысяч рублей.

Ранее жительница Омской области жестоко избила ребенка. В отличие от пермячки, она подняла руку на собственного сына, которому не исполнилось и года. Следователи квалифицировали ее действия как причинение тяжкого вреда здоровью.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные захватили новейшие снаряды для танков Leopard. Как они выглядят и на что способны?

      Российский футболист перешел в американский клуб

      ВСУ атаковали три населенных пункта в российском регионе

      Телеведущая Лазарева раскрыла отношение к Пугачевой

      В Таллине подожгли второй украинский ресторан за неделю

      Продажи Москвичей обрушились

      Трое россиян похитили мужчину и вымогали у него миллион рублей

      Названо безопасное количество чипсов

      Назван самый продаваемый смартфон

      Объект промышленности поврежден в Днепропетровской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше