Ударившая чужого ребенка россиянка выплатит ему сумму с пятью нолями

Жительница Перми выплатит шестизначную сумму ребенку, которому она дала пощечину

Жительница Перми выплатит шестизначную сумму ребенку, на которого она подняла руку. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Пермь» со ссылкой на пресс-службу Орджоникидзевского районного суда.

Россиянку признали виновной в причинении вреда несовершеннолетнему. Она поругалась с мальчиком на улице, после чего дала чужому ребенку три пощечины. При этом ранее фигурантку уже привлекали к ответственности за применение силы, отметили в пресс-службе.

Суд признал горожанку виновной. Ее обязали выплатить мальчику сто тысяч рублей.

Ранее жительница Омской области жестоко избила ребенка. В отличие от пермячки, она подняла руку на собственного сына, которому не исполнилось и года. Следователи квалифицировали ее действия как причинение тяжкого вреда здоровью.