Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:56, 3 февраля 2025Бывший СССР

В Белоруссии из-за взрыва кислородного баллона погибли трое людей

СК Белоруссии: Мужчина и 2 детей погибли из-за взрыва кислородного баллона
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетВзрывы в Белоруссии:

Взрыв кислородного баллона повлек за собой гибель трех человек — мужчины и двух его малолетних детей в Гомельской области. Такую предварительную причину назвали в Следственном комитете (СК) страны в своем Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что вечером в деревне Луговая Вирня Жлобинского района во дворе частного домовладения прогремел взрыв. Погибшему мужчине было 35 лет, детям — 1 и 3 года. Вместе с ними пострадали другие члены семьи — мать и 6-летний сын, их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В МИД назвали ответственных за удар по школе-интернату в Судже

      В Белоруссии из-за взрыва кислородного баллона погибли трое людей

      Посол назвал возможные сроки визита президента Индонезии в Россию

      Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в 2025 году

      Отверстия обнаружили на дне Атлантического океана

      Трехметровый крокодил погнался за знаменитой певицей

      В Ленобласти в аварии с междугородним автобусом пострадали 13 человек

      Индонезия введет возрастные ограничения на доступ к соцсетям

      Активы крупнейшего владельца складов в стране передали государству

      Эск-советник Залужного призвал снизить мобилизационный возраст

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше