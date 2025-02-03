В Белоруссии из-за взрыва кислородного баллона погибли трое людей

СК Белоруссии: Мужчина и 2 детей погибли из-за взрыва кислородного баллона

Взрыв кислородного баллона повлек за собой гибель трех человек — мужчины и двух его малолетних детей в Гомельской области. Такую предварительную причину назвали в Следственном комитете (СК) страны в своем Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что вечером в деревне Луговая Вирня Жлобинского района во дворе частного домовладения прогремел взрыв. Погибшему мужчине было 35 лет, детям — 1 и 3 года. Вместе с ними пострадали другие члены семьи — мать и 6-летний сын, их госпитализировали в тяжелом состоянии.