В доставке взрывного устройства в элитный жилой комплекс в Москве заподозрили курьера

ТАСС: Взрывное устройство в ЖК «Алые Паруса» мог пронести курьер

Взрывное устройство в элитный жилой комплекс (ЖК) «Алые Паруса» на северо-западе Москвы мог доставить курьер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Силовики устанавливают, кто и как заложил взрывное устройство. По предварительным данным, его мог пронести курьер или человек под видом сотрудника коммунальных служб.

Правоохранительные органы рассматривают основную версию — покушение на президента Федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР), основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна. По одним данным, он находится в тяжелом состоянии.

Взрыв в доме №77 на Авиационной улице прогремел 3 февраля. В результате случившегося пострадало остекление в части здания, пять человек получили травмы.

