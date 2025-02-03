В Подмосковье пожарные спасли от огня семью минипигов

Спасение семьи минипигов из пожара в Балашихе попало на видео

В Балашихе пожарные спасли из горящей квартиры около десяти карликовых свиней. Об этом сообщает Telegram-канал ГКУ МО «Мособлпожспас».

В субботу, 1 февраля, пожарная бригада прибыла на вызов в Подмосковье. По сообщению очевидцев, из окон первого этажа пятиэтажного дома шел дым. Пожарные эвакуировали из здания 10 человек, в том числе двоих детей. Когда они вскрыли дверь горевшей квартиры, им навстречу выскочили декоративные свиньи — минипиги, которых разводила хозяйка жилья. В ходе разведки пожарные нашли еще несколько поросят, надышавшихся дымом. Их вынесли из пожара на улицу. Спасение семьи свиней попало на видео.

Огонь на площади два квадратных метра быстро ликвидировали. Никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Японии задержали бывшего сотрудника пожарной охраны города Инасики, префектура Ибараки, который признался в десяти поджогах. На допросе мужчина признался, что сделал это ради борьбы со стрессом.