Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:35, 3 февраля 2025Из жизни

В Подмосковье пожарные спасли от огня семью минипигов

Спасение семьи минипигов из пожара в Балашихе попало на видео
Антонина Черташ
Антонина Черташ

В Балашихе пожарные спасли из горящей квартиры около десяти карликовых свиней. Об этом сообщает Telegram-канал ГКУ МО «Мособлпожспас».

В субботу, 1 февраля, пожарная бригада прибыла на вызов в Подмосковье. По сообщению очевидцев, из окон первого этажа пятиэтажного дома шел дым. Пожарные эвакуировали из здания 10 человек, в том числе двоих детей. Когда они вскрыли дверь горевшей квартиры, им навстречу выскочили декоративные свиньи — минипиги, которых разводила хозяйка жилья. В ходе разведки пожарные нашли еще несколько поросят, надышавшихся дымом. Их вынесли из пожара на улицу. Спасение семьи свиней попало на видео.

Огонь на площади два квадратных метра быстро ликвидировали. Никто не пострадал.

Материалы по теме:
«Тела людей не горели, а распухали от температуры» 10 лет назад Москва задыхалась от смога, а вокруг сгорали целые деревни. Может ли это повториться?
«Тела людей не горели, а распухали от температуры»10 лет назад Москва задыхалась от смога, а вокруг сгорали целые деревни. Может ли это повториться?
27 июля 2020
«Я такого не видел никогда» В Карелии бушуют лесные пожары. Как местные жители выживают посреди огненной стихии
«Я такого не видел никогда»В Карелии бушуют лесные пожары. Как местные жители выживают посреди огненной стихии
30 июля 2021

Ранее сообщалось, что в Японии задержали бывшего сотрудника пожарной охраны города Инасики, префектура Ибараки, который признался в десяти поджогах. На допросе мужчина признался, что сделал это ради борьбы со стрессом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Основатель батальона «Арбат» скончался в реанимации после взрыва в «Алых Парусах». Он получил тяжелые ранения и лишился стопы

      Москвич забаррикадировался в квартире и пригрозил выбросить из окна младенца

      Перевозки по железной дороге в России упали

      Врач назвала способы избавиться от запаха старости

      Стали известны подробности операции Азербайджана на границе с Россией

      Пьяный турист помочился в зале прилета аэропорта Таиланда

      Москвичей предупредили о рекордно высоком давлении

      Названы способы защититься от мошенничества в популярной онлайн-игре

      Россиянам объяснили необходимость ужесточения наказания за несообщение данных в военкомат

      Швеция установила причину обрыва подводного кабеля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше