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09:57, 3 февраля 2025Мир

В Польше связали окончание конфликта на Украине с ростом международной преступности

Президент Польши Дуда: Окончание конфликта на Украине приведет к росту криминала
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Volodymyr Pavlov / Reuters

Окончание конфликта на Украине может привести к росту международной преступности. Такое мнение в интервью газете The Financial Times выразил президент Польши Анджей Дуда.

«Вспомните времена, когда распался Советский Союз и насколько вырос уровень организованной преступности в Западной Европе, а также в США», — указал польский президент.

Дуда выразил опасение, что после завершения конфликта разгул криминалитета перекинется через границу с Украиной в Польшу.

Ранее издание Strategic Culture назвало Украину «выгребной ямой коррупции и преступности», которой она стала с подачи западных стран.

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