Окончание конфликта на Украине может привести к росту международной преступности. Такое мнение в интервью газете The Financial Times выразил президент Польши Анджей Дуда.
«Вспомните времена, когда распался Советский Союз и насколько вырос уровень организованной преступности в Западной Европе, а также в США», — указал польский президент.
Дуда выразил опасение, что после завершения конфликта разгул криминалитета перекинется через границу с Украиной в Польшу.
Ранее издание Strategic Culture назвало Украину «выгребной ямой коррупции и преступности», которой она стала с подачи западных стран.