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13:02, 3 февраля 2025Экономика

В России стартовали продажи флагманского китайского внедорожника

Внедорожники Tank 400 в версиях Adventure и Premium появились в салонах «Авилон»
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: VCG / Visual China Group / ТАСС

Флагманские рамные внедорожники Tank 400 появились в дилерских центрах АГ «Авилон». О старте продаж этой модели в России сообщает «Автостат» со ссылкой на заявление компании.

Полноприводная новинка с четырехцилиндровым двухлитровым двигателем мощностью 245 лошадиных сил представлена в двух версиях — Adventure и Premium, уточнил глава «Авилон TANK» Александр Савельев. Он ожидает высокую реализацию новой модели в России после успешного старта продаж в РФ двух других — Tank 300 и Tank 500.

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Tank 400 отличает массивный бампер и внушительного размера колесные рамки, двигатель модели работает в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач. Машины версии Adventure оснащены 18-дюймовыми легкосплавными дисками, светодиодными фарами с функцией автоматического переключения дальнего и ближнего света, запасное колесо на багажной двери в навесном чехле. Комплектация Premium, в свою очередь, подразумевает наличие панорамной крыши с люком. В базовой же версии предусмотрена функция бесключевого доступа и дистанционного запуска двигателя.

Ранее в Росстандарте сообщили об отзыве из России нескольких сотен внедорожников Tank 500 Blacktrail. Отмечалось, что компания «Хавейл Мотор Рус», являющаяся официальным представителем китайского производителя на российском рынке, начала проводить отзыв 364 подобных автомобилей в связи с рисками утечки топлива в условиях низкой температуры. Во избежание негативных последствий все машины захотели бесплатно проверить и заменить выпускную трубку топливного бака.

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